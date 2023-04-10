В Ботаническом саду Петербурга заметили первых бабочек и шмелей

В минувшее воскресенье долгожданное потепление ощутили на себе все жители Санкт-Петербурга, а также шмели и бабочки, которых уже заметили за работой. Как уточняет газета "Петербургский дневник", воздух в городе прогрелся до 13,5 градуса.

Шмель на цветке в Ботаническом саду. Фото © t.me / Ботанический сад Петра Великого

Первых бабочек-адмиралов и шмелей увидели на весенних цветах сотрудники Ботанического сада Петра Великого. В телеграм-канале работники поделились их фотографиями с подписью: "Весна пришла! Прилетели труженики".