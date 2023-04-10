В Ботаническом саду Петербурга заметили первых бабочек и шмелей
Бабочка-адмирал на одном из цветков. Обложка © t.me / Ботанический сад Петра Великого
В минувшее воскресенье долгожданное потепление ощутили на себе все жители Санкт-Петербурга, а также шмели и бабочки, которых уже заметили за работой. Как уточняет газета "Петербургский дневник", воздух в городе прогрелся до 13,5 градуса.
Шмель на цветке в Ботаническом саду. Фото © t.me / Ботанический сад Петра Великого
Первых бабочек-адмиралов и шмелей увидели на весенних цветах сотрудники Ботанического сада Петра Великого. В телеграм-канале работники поделились их фотографиями с подписью: "Весна пришла! Прилетели труженики".
А ранее в Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики. Зоологи рассказали, что на время спячки зверьков помещают в специальный холодильник в их персональных домиках, обтянутых поролоном.