В Московском зоопарке "разморозили" тушканчиков

В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики. Зоологи уже достали их из специального холодильника, где для них поддерживалась комфортная, чуть плюсовая температура.

"В холодильник их помещают в персональных домиках, обтянутых поролоном для звукоизоляции и сглаживания вибраций. Выглядит сурово, но по факту примерно в таких же условиях они спят в природе под землёй — без мягкой подстилки и запасов корма", — рассказали Лайфу в пресс-службе зоосада.

Длина тела тушканчика — от 4 до 25 сантиметров, а вес около 200–300 граммов. Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Московского зоопарка

По словам зоологов, спячка у тушканчиков очень глубокая, настоящий анабиоз. Температура тела этих маленьких грызунов падает с 38 °C до 4 °C, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту всего до пяти-шести.