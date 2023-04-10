В Московском зоопарке "разморозили" тушканчиков
Тушканчики проснулись после зимней спячки в Московском зоопарке
Спячка у тушканчиков очень глубокая, настоящий анабиоз. Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Московского зоопарка
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики. Зоологи уже достали их из специального холодильника, где для них поддерживалась комфортная, чуть плюсовая температура.
"В холодильник их помещают в персональных домиках, обтянутых поролоном для звукоизоляции и сглаживания вибраций. Выглядит сурово, но по факту примерно в таких же условиях они спят в природе под землёй — без мягкой подстилки и запасов корма", — рассказали Лайфу в пресс-службе зоосада.
Длина тела тушканчика — от 4 до 25 сантиметров, а вес около 200–300 граммов. Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Московского зоопарка
По словам зоологов, спячка у тушканчиков очень глубокая, настоящий анабиоз. Температура тела этих маленьких грызунов падает с 38 °C до 4 °C, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту всего до пяти-шести.
Во время спячки про зверьков тоже не забывают, каждую неделю зоологи проверяют, всё ли у них в порядке. Спящих тушканчиков даже взвешивают, чтобы оценить, хватит ли у них массы, чтобы проспать до весны. Если вдруг вес маловат, грызунов могут разбудить для внеплановой кормёжки.
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А в конце марта медведи Московского зоопарка Роза и Бабуля вышли из зимней спячки. Кроме того, весенняя оттепель разбудила медведей Мишу и Яшу в Зоопарке Деда Мороза в Великом Устюге Вологодской области. Зверей уже перевели на весенний рацион, который состоит, в частности, из моркови, яблок, орехов и, конечно же, мяса.