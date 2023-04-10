ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 16:17

Более 90 военных самолётов и 12 кораблей Китая окружили Тайвань

Тайвань зафиксировал приближение к острову более 90 самолётов ВС Китая

Вооружённые силы Тайваня зафиксировали приближение к острову более 90 самолётов Народно-освободительной армии (НОАК) Китая.

"К 18:00 (13:00 мск) 10 апреля были обнаружены 91 самолёт и 12 кораблей НОАК", — говорится в заявлении оборонного ведомства островного государства в Twitter.

Минобороны страны утверждает, что 54 китайских самолёта, включая истребители J-15 с авианосца "Шаньдун", пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО. По данным военного ведомства, Пекин впервые с начала учений привлёк "Шаньдун" к тренировкам.

Тем временем официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что учения и патрулирование на сегодня успешно завершены. Группировка провела плановые военные учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Ши И заявил, что манёвры у острова являются "предостережением" в ответ на провокации сепаратистов мятежного региона.

Песков заявил о праве Китая отвечать учениями на провокации вокруг Тайваня

Песков заявил о праве Китая отвечать учениями на провокации вокруг Тайваня

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
  • Новости
  • тайвань
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров