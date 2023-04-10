Более 90 военных самолётов и 12 кораблей Китая окружили Тайвань

"К 18:00 (13:00 мск) 10 апреля были обнаружены 91 самолёт и 12 кораблей НОАК", — говорится в заявлении оборонного ведомства островного государства в Twitter.

Минобороны страны утверждает, что 54 китайских самолёта, включая истребители J-15 с авианосца "Шаньдун", пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО. По данным военного ведомства, Пекин впервые с начала учений привлёк "Шаньдун" к тренировкам.

Тем временем официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что учения и патрулирование на сегодня успешно завершены. Группировка провела плановые военные учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Ши И заявил, что манёвры у острова являются "предостережением" в ответ на провокации сепаратистов мятежного региона.