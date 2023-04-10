В Петербурге стартовал Международный фестиваль балета Dance Open

В Санкт-Петербурге стартовал Международный фестиваль балета Dance Open. Редакция газеты "Петербургский дневник" узнала, что в программе будет не только вечная классика, но и брейк-данс, фламенко и даже национальные танцы пастухов.

На открытии фестиваля 10 апреля состоялась премьера комедии "Лобби" в стиле брейк-данс под мелодии джаза: на сцене Александринского театра выступила лионская труппа Tie Break. Спектакль называют брейк-данс-хип-хоп-комедией в духе Чаплина и Бастера Китона.

12 апреля в Александринском театре зрителям покажут премьеру Пермского театра оперы и балета — "Севагин/Самодуров/Пимонов". Критики уже оценили по достоинству как остроумие хореографов, так и их чуткость к пульсации эпохи. В тот же день в Царском фойе пройдёт встреча Dance Open Public Talk с ведущими мировыми хореографами.

14 апреля на сцене театра бразильские танцоры представят три одноактных балета "Движение", которые поставлены хореографами Каэтано Сото, Ихсаном Рустемом и Ициком Галили. 16-го числа гастрольную программу продолжит аргентинская труппа Malevo с шоу, которое основано на маламбо — национальном танце пастухов.