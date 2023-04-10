В Воронеже выписали из больницы "неуязвимого" фаната Пугачёвой, упавшего с 19-го этажа

Врачи спустя неделю выписали на амбулаторное лечение жителя Воронежа, который упал с 19-го этажа и отделался незначительными травмами. Об этом сообщил РИА "Новости" представитель областного Департамента здравоохранения.

"По информации БСМП № 1, пациент выписан на амбулаторное лечение в поликлинику по месту прикрепления", — уточнил собеседник агентства.

Тем временем следователи проводят проверку по факту произошедшего. По данным следствия, падение мужчины с 19-го этажа на автомобиль произошло после ссоры с девушкой. Хозяин иномарки написал заявление в полицию.