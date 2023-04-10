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10 апреля, 16:38

В Воронеже выписали из больницы "неуязвимого" фаната Пугачёвой, упавшего с 19-го этажа

В Воронеже выписали из больницы мужчину, выжившего после падения с 19-го этажа

<p>Упавший с 19-го этажа житель Воронежа. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Упавший с 19-го этажа житель Воронежа. Фото © SHOT

Врачи спустя неделю выписали на амбулаторное лечение жителя Воронежа, который упал с 19-го этажа и отделался незначительными травмами. Об этом сообщил РИА "Новости" представитель областного Департамента здравоохранения.

"По информации БСМП № 1, пациент выписан на амбулаторное лечение в поликлинику по месту прикрепления", — уточнил собеседник агентства.

Тем временем следователи проводят проверку по факту произошедшего. По данным следствия, падение мужчины с 19-го этажа на автомобиль произошло после ссоры с девушкой. Хозяин иномарки написал заявление в полицию.

Появилось видео падения "неуязвимого" воронежца с 19-го этажа

Появилось видео падения "неуязвимого" воронежца с 19-го этажа

Напомним, 40-летнего "неуязвимого" воронежца зовут Артур. Сразу после падения он встал и начал петь хит Аллы Пугачёвой "Любовь, похожая на сон".

Андрей Бражников
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