В Воронеже выписали из больницы "неуязвимого" фаната Пугачёвой, упавшего с 19-го этажа
В Воронеже выписали из больницы мужчину, выжившего после падения с 19-го этажа
Упавший с 19-го этажа житель Воронежа. Фото © SHOT
Врачи спустя неделю выписали на амбулаторное лечение жителя Воронежа, который упал с 19-го этажа и отделался незначительными травмами. Об этом сообщил РИА "Новости" представитель областного Департамента здравоохранения.
"По информации БСМП № 1, пациент выписан на амбулаторное лечение в поликлинику по месту прикрепления", — уточнил собеседник агентства.
Тем временем следователи проводят проверку по факту произошедшего. По данным следствия, падение мужчины с 19-го этажа на автомобиль произошло после ссоры с девушкой. Хозяин иномарки написал заявление в полицию.
Напомним, 40-летнего "неуязвимого" воронежца зовут Артур. Сразу после падения он встал и начал петь хит Аллы Пугачёвой "Любовь, похожая на сон".