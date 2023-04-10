Захарова раскрыла страну – кандидата в полигоны НАТО для конфронтации с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила НАТО в подготовке из Молдавии полигона для геополитической конфронтации с Москвой. По её оценке, именно это следует из заявления заместителя генсека альянса Мирчи Джоанэ о готовности углубить сотрудничество с Кишинёвом настолько, насколько того захочет республика.

"К чему ведут углубление сотрудничества некоторых государств с альянсом и его обещания "поддержки" перед лицом "российской угрозы", мы видели — "цветные революции", государственные перевороты, политическая нестабильность и экономический кризис. Особенно это касается постсоветского пространства, которое является для НАТО своего рода "полигоном" для геополитической конфронтации с нашей страной. По всей видимости, такая участь уготована и Молдавии", — заметила Захарова.

Она убеждена, что попытки втянуть Молдавию в НАТО выглядят особенно цинично на фоне ситуации на Украине, которая была во многом спровоцирована безответственной политикой расширения военного блока. Захарова выразила надежду на то, что в Молдавии остались политики, которые осознают, что сближение с НАТО чревато потерей суверенитета.