Премьер Эстонии ушла в отставку, но есть нюанс

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об уходе в отставку после прошедших в стране парламентских выборов. Согласно подписанному ранее коалиционному договору, она возглавит новое правительство.

"Кая Каллас заявила об отставке, выступая на первом заседании нового состава парламента. В отставку также уходит и возглавляемое ею правительство", — говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.