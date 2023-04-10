Премьер Эстонии ушла в отставку, но есть нюанс
Премьер-министр Эстонии Каллас ушла в отставку и возглавит новое правительство
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото © AP / ТАСС / Sergei Grits
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об уходе в отставку после прошедших в стране парламентских выборов. Согласно подписанному ранее коалиционному договору, она возглавит новое правительство.
"Кая Каллас заявила об отставке, выступая на первом заседании нового состава парламента. В отставку также уходит и возглавляемое ею правительство", — говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.
Напомним, на прошедших 5 марта выборах с 31,5% голосов победила Реформистская партия под руководством Каи Каллас. Она получила 37 мест в парламенте из 101. В новую правящую коалицию пригласили Социал-демократическую партию и партию "Эстония-200".