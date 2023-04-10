ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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10 апреля, 17:03
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Взрыв прогремел рядом с Общественной палатой в Москве

У дома № 5 на Миусской площади в Москве рядом с Общественной палатой РФ прогремел громкий взрыв. По данным Лайфа, хлопок услышал местный житель.

Свидетель увидел образовавшуюся у дома воронку глубиной 30 сантиметров и диаметром 20 сантиметров. Территория оцеплена, на месте работают экстренные службы.

Ведущий, находившийся рядом с Татарским в момент взрыва, пришёл в себя

Ведущий, находившийся рядом с Татарским в момент взрыва, пришёл в себя

Лайф писал о взрыве автомобиля в Воронеже, он попал на видео. По предварительным данным, причиной стало топливо в бензобаке.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Матвей Константинов
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