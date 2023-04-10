Взрыв прогремел рядом с Общественной палатой в Москве

У дома № 5 на Миусской площади в Москве рядом с Общественной палатой РФ прогремел громкий взрыв. По данным Лайфа, хлопок услышал местный житель.

Свидетель увидел образовавшуюся у дома воронку глубиной 30 сантиметров и диаметром 20 сантиметров. Территория оцеплена, на месте работают экстренные службы.