Ведущий, находившийся рядом с Татарским в момент взрыва, пришёл в себя

Ведущий, находившийся рядом с военкором Владленом Татарским в момент взрыва в кафе в Санкт-Петербурге и получивший тяжёлые ранения, пришёл в сознание. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Напомним, военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Также пострадало 40 человек, в том числе и ведущий вечера, который находился ближе всех к Татарскому. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Президент РФ Владимир Путин наградил Татарского посмертно орденом Мужества.