ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

7 апреля, 11:50

Ведущий, находившийся рядом с Татарским в момент взрыва, пришёл в себя

<p>Панорама за секунду до убийства Владлена Татарского. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/49828" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Панорама за секунду до убийства Владлена Татарского. Фото © SHOT

Ведущий, находившийся рядом с военкором Владленом Татарским в момент взрыва в кафе в Санкт-Петербурге и получивший тяжёлые ранения, пришёл в сознание. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Других подробностей о его состоянии не приводится.

Военкор Татарский "спас" свою убийцу, оказавшись между ней и статуэткой со взрывчаткой

Военкор Татарский "спас" свою убийцу, оказавшись между ней и статуэткой со взрывчаткой

Напомним, военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Также пострадало 40 человек, в том числе и ведущий вечера, который находился ближе всех к Татарскому. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Президент РФ Владимир Путин наградил Татарского посмертно орденом Мужества.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Владлен Татарский
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров