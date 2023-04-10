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10 апреля, 17:29

"Кто такой Гарри Больц?": Сеть гудит от теорий о загадочном альтер эго Маска из-за смены его имени в Twitter

Илон Маск сменил своё имя в Twitter на Гарри Больц

<p>Американский миллиардер Илон Маск. Фото © ТАСС / АР / Benjamin Fanjoy</p>

Американский миллиардер Илон Маск. Фото © ТАСС / АР / Benjamin Fanjoy

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сменил своё имя в собственной социальной сети Twitter на Гарри Больц (Harry Bōlz). Он не объяснил свой поступок, но, по всей видимости, сделал некий намёк.

Так сейчас выглядит имя и одно из последних сообщений Илона Маска. Фото © Twitter / Harry Bōlz

Так сейчас выглядит имя и одно из последних сообщений Илона Маска. Фото © Twitter / Harry Bōlz

"Выдавать себя за других неправильно!" написал он за несколько минут до смены имени в своём твиттер-аккаунте, на который подписано более 135 миллионов человек.

Тем временем Интернет гудит от теорий о загадочном новом альтер эго Маска. Запрос "кто такой Гарри Больц?" уже в трендах "Твиттера".

Маск резко ответил Пентагону на заявление по Украине

Маск резко ответил Пентагону на заявление по Украине

Ранее Илон Маск отказался удалять пост в Twitter зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева об Украине. К этому его призвал один из пользователей, которому не понравилась риторика бывшего президента России.

Матвей Константинов
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