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10 апреля, 17:24

Лайф публикует видео с места взрыва у Общественной палаты в Москве

Причиной взрыва у Общественной палаты в Москве мог стать силовой кабель

Причиной взрыва у дома № 5 на Миусской площади в Москве рядом с Общественной палатой РФ мог стать силовой кабель. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

Видео © SHOT

Судя по кадрам с места событий, в настоящее время территория оцеплена. По предварительной версии, мог взорваться силовой кабель. Тем не менее на всякий случай на место вызвали кинологов с собаками.

Как уже сообщал Лайф, взрыв произошёл ранее сегодня. Житель ближайшего дома увидел образовавшуюся у здания воронку глубиной 30 сантиметров и диаметром 20 сантиметров, после чего вызвал полицию.

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Андрей Бражников
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