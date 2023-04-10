Лайф публикует видео с места взрыва у Общественной палаты в Москве

Причиной взрыва у дома № 5 на Миусской площади в Москве рядом с Общественной палатой РФ мог стать силовой кабель. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

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Судя по кадрам с места событий, в настоящее время территория оцеплена. По предварительной версии, мог взорваться силовой кабель. Тем не менее на всякий случай на место вызвали кинологов с собаками.