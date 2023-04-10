Путину представили соглашение об объединении системы ПВО с Киргизией

Правительство России представило президенту соглашение о создании объединённой системы ПВО России и Киргизии. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

"Правительство России постановляет одобрить <...> соглашение между РФ и Киргизской Республикой о создании объединённой региональной системы противовоздушной обороны РФ и Киргизской Республики, подписанное в Москве 16 августа 2022 года", — говорится в документе.

Соглашение представлено президенту РФ для внесения на ратификацию в Госдуму и Совет Федерации.