Путину представили соглашение об объединении системы ПВО с Киргизией
Кабмин представил Путину соглашение об объединении с Киргизией системы ПВО
Правительство России представило президенту соглашение о создании объединённой системы ПВО России и Киргизии. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
"Правительство России постановляет одобрить <...> соглашение между РФ и Киргизской Республикой о создании объединённой региональной системы противовоздушной обороны РФ и Киргизской Республики, подписанное в Москве 16 августа 2022 года", — говорится в документе.
Соглашение представлено президенту РФ для внесения на ратификацию в Госдуму и Совет Федерации.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что в новых регионах России сформированы соединения ПВО. Все системы, применяемые сегодня в ходе спецоперации, зарекомендовали себя с положительной стороны, отметили в министерстве.
Kremlin.ru