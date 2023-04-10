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10 апреля, 18:16

Клинцевич поддержал введение электронных повесток

Клинцевич считает, что совершенствование воинского учёта сделает его прозрачнее

Возможное принятие в России поправок к законопроекту о совершенствовании воинского учёта, частично цифровизующего весь процесс, является правильным решением и исправит ошибки частичной мобилизации. Об этом в беседе с Лайфом заявил лидер Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана", бывший сенатор Франц Клинцевич.

Он убеждён, что нововведение позволит исправить недостатки, которые были выявлены в ходе частичной мобилизации. Теперь военнообязанным не нужно будет постоянно посещать военкомат, а сам процесс будет защищён и прозрачен. По словам бывшего сенатора, будут сформированы соответствующие мобилизационные ресурсы. Однако главное то, что "отмазки" будут практически невозможны. Если человек не должен быть призван, он не будет, однако "убежать куда-то" будет тоже невозможно.

"На Луну никто не улетит, поверьте мне. А всё остальное будет крайне негативно и неудобно для каждого из тех, кто попытается спрятаться от защиты своей Родины", заметил собеседник Лайфа.

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Напомним, завтра, 11 апреля, депутаты Госдумы рассмотрят поправки к законопроекту о совершенствовании воинского учёта. В частности, документ предусматривает внедрение рассылки призывникам электронных повесток.

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ТАСС / Шарифулин Валерий

Ольга Годуненко
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