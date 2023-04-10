Клинцевич поддержал введение электронных повесток

Возможное принятие в России поправок к законопроекту о совершенствовании воинского учёта, частично цифровизующего весь процесс, является правильным решением и исправит ошибки частичной мобилизации. Об этом в беседе с Лайфом заявил лидер Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана", бывший сенатор Франц Клинцевич.

Он убеждён, что нововведение позволит исправить недостатки, которые были выявлены в ходе частичной мобилизации. Теперь военнообязанным не нужно будет постоянно посещать военкомат, а сам процесс будет защищён и прозрачен. По словам бывшего сенатора, будут сформированы соответствующие мобилизационные ресурсы. Однако главное то, что "отмазки" будут практически невозможны. Если человек не должен быть призван, он не будет, однако "убежать куда-то" будет тоже невозможно.