Клинцевич поддержал введение электронных повесток
Клинцевич считает, что совершенствование воинского учёта сделает его прозрачнее
Возможное принятие в России поправок к законопроекту о совершенствовании воинского учёта, частично цифровизующего весь процесс, является правильным решением и исправит ошибки частичной мобилизации. Об этом в беседе с Лайфом заявил лидер Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана", бывший сенатор Франц Клинцевич.
Он убеждён, что нововведение позволит исправить недостатки, которые были выявлены в ходе частичной мобилизации. Теперь военнообязанным не нужно будет постоянно посещать военкомат, а сам процесс будет защищён и прозрачен. По словам бывшего сенатора, будут сформированы соответствующие мобилизационные ресурсы. Однако главное то, что "отмазки" будут практически невозможны. Если человек не должен быть призван, он не будет, однако "убежать куда-то" будет тоже невозможно.
"На Луну никто не улетит, поверьте мне. А всё остальное будет крайне негативно и неудобно для каждого из тех, кто попытается спрятаться от защиты своей Родины", — заметил собеседник Лайфа.
Напомним, завтра, 11 апреля, депутаты Госдумы рассмотрят поправки к законопроекту о совершенствовании воинского учёта. В частности, документ предусматривает внедрение рассылки призывникам электронных повесток.
ТАСС / Шарифулин Валерий