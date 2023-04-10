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10 апреля, 18:55

В США испугались за танковый кулак ВСУ из-за российских "охотников"

Newsweek предрёк уничтожение западных танков ВСУ российскими "Корнетами"

Созданные в России противотанковые группы, призванные уничтожать западные танки на Украине, будут пользоваться ПТРК "Корнет". Об этом американскому изданию Newsweek заявил эксперт Гай Маккардл. По его словам, данное оружие превосходит американские Javelin ("Джавелины") по некоторым показателям.

"Российские "охотники за танками", скорее всего, будут использовать ПТРК 9М133 "Корнет". Они практически идентичны нашим "Джавелинам", но обладают в два раза большей эффективной дальностью, что позволит увеличить дистанцию при стрельбе по противнику", — рассказал он.

Эксперт отметил, что западная техника будет иметь динамическую защиту, однако "ни один танк не является неубиваемым".

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Напомним, по указанию замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в Российской армии были созданы специальные группы, призванные бороться с отправленными Украине западными танками. По словам начальника Центра боевой подготовки ВС России Евгения Арифулина, работа в данном направлении носит системный характер и продвигается согласно поставленным задачам.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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