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10 апреля, 19:20

Опасный уральский уголовник сбежал из суда через окно

В Первоуральске полиция ищет сбежавшего из здания суда рецидивиста

<p>Сбежавший из суда рецидивист Александр Колмаков. Фото © <a href="https://66.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВ</a><a href="https://66.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Д по Свердловской области</a></p>

Сбежавший из суда рецидивист Александр Колмаков. Фото © МВД по Свердловской области

В Первоуральске прямо из зала суда сбежал 26-летний рецидивист Александр Колмаков, сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Ранее преступник уже имел проблемы с законом, его судили за причастность к грабежу, краже и мошенничеству.

"В первый раз он сидел в ИК-1 Курганской области, откуда освободился 24 апреля 2019 года. Вторую ходку отбывал в ИК-12 в Нижнем Тагиле, откуда по УДО вышел 29 августа 2022 года", рассказал представитель ведомства.

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Нынешний визит Колмакова в суд не был связан с очередной статьёй: он нарушал условия условно-досрочного освобождения. Мужчину должны были приговорить к реальному заключению, но от дерзкого побега не спасла даже вооружённая охрана. Когда судья принял решение, рецидивист прыгнул в окно без решёток и скрылся в неизвестном направлении. В МВД призвали граждан сообщать в полицию какие-либо данные о преступнике.

Ранее Лайф рассказывал, как вежливый, но вооружённый мужчина ограбил магазин в Санкт-Петербурге. Он потребовал от продавщицы отдать ему деньги и даже оставил ей "чаевые", попросив повременить с вызовом правоохранителей.

Матвей Константинов
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