Опасный уральский уголовник сбежал из суда через окно

В Первоуральске прямо из зала суда сбежал 26-летний рецидивист Александр Колмаков, сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Ранее преступник уже имел проблемы с законом, его судили за причастность к грабежу, краже и мошенничеству.

"В первый раз он сидел в ИК-1 Курганской области, откуда освободился 24 апреля 2019 года. Вторую ходку отбывал в ИК-12 в Нижнем Тагиле, откуда по УДО вышел 29 августа 2022 года", — рассказал представитель ведомства.

Нынешний визит Колмакова в суд не был связан с очередной статьёй: он нарушал условия условно-досрочного освобождения. Мужчину должны были приговорить к реальному заключению, но от дерзкого побега не спасла даже вооружённая охрана. Когда судья принял решение, рецидивист прыгнул в окно без решёток и скрылся в неизвестном направлении. В МВД призвали граждан сообщать в полицию какие-либо данные о преступнике.