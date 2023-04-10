Число жертв при обрушении дома в Марселе увеличилось до шести

Число погибших в результате обрушения жилого дома во французском городе Марселе увеличилось до шести. По данным газеты Le Parisien, ещё два человека числятся пропавшими без вести.

Спасатели продолжают разбор завалов обрушившегося дома в Марселе. Видео © twitter / Résistance / C'était mieux avant

Спасательная операция продолжается, однако она значительно усложнилась из-за пожара, вспыхнувшего после обрушения здания. В настоящий момент он ликвидирован. По предварительным оценкам специалистов, разбор завалов может продлиться ещё несколько дней.