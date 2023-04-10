Число жертв при обрушении дома в Марселе увеличилось до шести
Le Parisien: Число жертв при обрушении дома в Марселе выросло до шести
Число погибших в результате обрушения жилого дома во французском городе Марселе увеличилось до шести. По данным газеты Le Parisien, ещё два человека числятся пропавшими без вести.
Спасатели продолжают разбор завалов обрушившегося дома в Марселе. Видео © twitter / Résistance / C'était mieux avant
Спасательная операция продолжается, однако она значительно усложнилась из-за пожара, вспыхнувшего после обрушения здания. В настоящий момент он ликвидирован. По предварительным оценкам специалистов, разбор завалов может продлиться ещё несколько дней.
Напомним, инцидент произошёл в центре Марселя около 00:40 по местному времени (01:40 мск) 9 апреля. По предварительным данным, дом рухнул из-за взрыва. Его причина на данный момент не установлена, но местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о сильном запахе газа на месте происшествия.
twitter / Hendrik Davi