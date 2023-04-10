Экс-президент Молдавии Додон вновь возглавил оппозиционную Партию социалистов

Бывший президент Молдавии Игорь Додон вновь станет руководителем Партии социалистов (ПСРМ) — самой крупной в республике оппозиционной силой. Эта информация опубликована на сайте партии.

"Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча предложил внести изменения в номинальный состав исполкома — коллегиального руководящего органа формирования, — введя в его состав Игоря Додона", — говорится в сообщении.

Исполком ПСРМ в присутствии членов республиканского совета 10 апреля принял решение о назначении экс-главы государства исполнительным секретарём. Батрынчу же совет решил выдвинуть председателем парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов.