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10 апреля, 20:40

Экс-президент Молдавии Додон вновь возглавил оппозиционную Партию социалистов

Бывший президент Молдавии Игорь Додон вновь станет руководителем Партии социалистов (ПСРМ) — самой крупной в республике оппозиционной силой. Эта информация опубликована на сайте партии.

"Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча предложил внести изменения в номинальный состав исполкома — коллегиального руководящего органа формирования, — введя в его состав Игоря Додона", — говорится в сообщении.

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Исполком ПСРМ в присутствии членов республиканского совета 10 апреля принял решение о назначении экс-главы государства исполнительным секретарём. Батрынчу же совет решил выдвинуть председателем парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов.

Ранее бывший президент страны Игорь Додон заявил, что оппозиция Молдавии должна единым фронтом выступить против действующего руководства республики во главе с Майей Санду, а не конкурировать друг с другом, "подыгрывая" властям.

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Юлия Коновалова
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