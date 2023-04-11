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Опубликовано 10 апреля 2023, 22:18
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Самолёт с освобождёнными из плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье

Минобороны показало кадры возвращения из украинского плена российских военных

Самолёт с освобождёнными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился на аэродроме Чкаловский. Минобороны РФ показывает кадры возвращения более ста солдат.

Освобождённые из украинского плена военнослужащие прилетели в Подмосковье. Видео © Министерство обороны РФ

На опубликованных кадрах заметно, что некоторые солдаты передвигаются с трудом из-за ранений. Один из бойцов заявил, что хочет отомстить украинцам за плен и планирует вернуться в зону СВО.

"Очень хочу отомстить за плен украинцам. Я обязательно вернусь. Как говорится, наше дело правое. Победа будет за нами", — сказал солдат.

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Напомним, Минобороны РФ 10 апреля сообщило о возвращении из украинского плена 106 военнослужащих. Солдаты будут проходить лечение и реабилитацию в Москве.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Оксана Попова
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