Самолёт с освобождёнными из плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье
Минобороны показало кадры возвращения из украинского плена российских военных
Самолёт с освобождёнными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился на аэродроме Чкаловский. Минобороны РФ показывает кадры возвращения более ста солдат.
Освобождённые из украинского плена военнослужащие прилетели в Подмосковье. Видео © Министерство обороны РФ
На опубликованных кадрах заметно, что некоторые солдаты передвигаются с трудом из-за ранений. Один из бойцов заявил, что хочет отомстить украинцам за плен и планирует вернуться в зону СВО.
"Очень хочу отомстить за плен украинцам. Я обязательно вернусь. Как говорится, наше дело правое. Победа будет за нами", — сказал солдат.
Напомним, Минобороны РФ 10 апреля сообщило о возвращении из украинского плена 106 военнослужащих. Солдаты будут проходить лечение и реабилитацию в Москве.
ТАСС / Сергей Карпухин