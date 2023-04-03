Россия передала Украине пятерых раненых бойцов ВСУ

"Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении", — написала омбудсмен в "Телеграме" и добавила, что в конце марта Киев передал Москве пятерых тяжелораненых российских военнослужащих, которые сейчас уже проходят лечение на родине.