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Регион
Опубликовано 3 апреля 2023, 13:42
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Россия передала Украине пятерых раненых бойцов ВСУ

Россия передала киевской стороне пятерых раненых бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении", — написала омбудсмен в "Телеграме" и добавила, что в конце марта Киев передал Москве пятерых тяжелораненых российских военнослужащих, которые сейчас уже проходят лечение на родине.

Москалькова обвинила Киев в попытке срыва очередного обмена пленными
Москалькова обвинила Киев в попытке срыва очередного обмена пленными

Напомним, в начале марта российский омбудсмен рассказала, что Киев отказался забирать 70 своих военных в рамках обмена. О последнем на данный момент обмене пленными сообщалось 7 марта. Изначально стороны договорились о схеме "160 на 160", но затем Киев согласился обменять только 90 военных. Позже Москалькова сообщила о судьбе 70 украинских пленных, которых отказался менять Киев.

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ТАСС / Соколов Михаил

Андрей Бражников
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