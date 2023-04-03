Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 13:42

Россия передала Украине пятерых раненых бойцов ВСУ

Россия передала киевской стороне пятерых раненых бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении", — написала омбудсмен в "Телеграме" и добавила, что в конце марта Киев передал Москве пятерых тяжелораненых российских военнослужащих, которые сейчас уже проходят лечение на родине.

Москалькова обвинила Киев в попытке срыва очередного обмена пленными

Москалькова обвинила Киев в попытке срыва очередного обмена пленными

Напомним, в начале марта российский омбудсмен рассказала, что Киев отказался забирать 70 своих военных в рамках обмена. О последнем на данный момент обмене пленными сообщалось 7 марта. Изначально стороны договорились о схеме "160 на 160", но затем Киев согласился обменять только 90 военных. Позже Москалькова сообщила о судьбе 70 украинских пленных, которых отказался менять Киев.

Обложка ©

ТАСС / Соколов Михаил

Андрей Бражников
  • Новости
  • Татьяна Москалькова
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров