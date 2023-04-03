Россия передала Украине пятерых раненых бойцов ВСУ
Россия передала киевской стороне пятерых раненых бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении", — написала омбудсмен в "Телеграме" и добавила, что в конце марта Киев передал Москве пятерых тяжелораненых российских военнослужащих, которые сейчас уже проходят лечение на родине.
Напомним, в начале марта российский омбудсмен рассказала, что Киев отказался забирать 70 своих военных в рамках обмена. О последнем на данный момент обмене пленными сообщалось 7 марта. Изначально стороны договорились о схеме "160 на 160", но затем Киев согласился обменять только 90 военных. Позже Москалькова сообщила о судьбе 70 украинских пленных, которых отказался менять Киев.
ТАСС / Соколов Михаил