Москалькова обвинила Киев в попытке срыва очередного обмена пленными

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обеспокоена молчанием Киева по обмену пленными. По словам омбудсмена, в списке уже 133 украинских военнослужащих, но власти Незалежной не идут на диалог.

"Крайне обеспокоена тем, что срывается очередной обмен пленными... Время идёт, список пополнился: сегодня в нём уже 133 фамилии, а украинская сторона молчит", — написала она в телеграм-канале, приложив список с именами всех военных, которых готовят на обмен.

Москалькова напомнила, что прошло уже три недели с тех пор, как украинская сторона заверила её в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых Киев ранее не пожелал обменять, всё же будут возвращены на родину.