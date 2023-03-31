Москалькова обвинила Киев в попытке срыва очередного обмена пленными
Омбудсмен Москалькова обеспокоена нежеланием Киева обменивать 133 украинских военных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обеспокоена молчанием Киева по обмену пленными. По словам омбудсмена, в списке уже 133 украинских военнослужащих, но власти Незалежной не идут на диалог.
"Крайне обеспокоена тем, что срывается очередной обмен пленными... Время идёт, список пополнился: сегодня в нём уже 133 фамилии, а украинская сторона молчит", — написала она в телеграм-канале, приложив список с именами всех военных, которых готовят на обмен.
Москалькова напомнила, что прошло уже три недели с тех пор, как украинская сторона заверила её в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых Киев ранее не пожелал обменять, всё же будут возвращены на родину.
Напомним, в начале марта российский омбудсмен рассказала, что Киев отказался забирать 70 своих военных в рамках обмена. Их имена Москалькова опубликовала в своём телеграм-канале. О последнем на данный момент обмене пленными сообщалось 7 марта. Изначально стороны договорились о схеме "160 на 160", но затем Киев согласился обменять только 90 военных.
ТАСС / Река Александр