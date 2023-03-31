Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

31 марта, 07:47

Москалькова обвинила Киев в попытке срыва очередного обмена пленными

Омбудсмен Москалькова обеспокоена нежеланием Киева обменивать 133 украинских военных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обеспокоена молчанием Киева по обмену пленными. По словам омбудсмена, в списке уже 133 украинских военнослужащих, но власти Незалежной не идут на диалог.

"Крайне обеспокоена тем, что срывается очередной обмен пленными... Время идёт, список пополнился: сегодня в нём уже 133 фамилии, а украинская сторона молчит", — написала она в телеграм-канале, приложив список с именами всех военных, которых готовят на обмен.

Москалькова напомнила, что прошло уже три недели с тех пор, как украинская сторона заверила её в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых Киев ранее не пожелал обменять, всё же будут возвращены на родину.

Москалькова подтвердила передачу Украиной пятерых тяжелораненых российских военных

Москалькова подтвердила передачу Украиной пятерых тяжелораненых российских военных

Напомним, в начале марта российский омбудсмен рассказала, что Киев отказался забирать 70 своих военных в рамках обмена. Их имена Москалькова опубликовала в своём телеграм-канале. О последнем на данный момент обмене пленными сообщалось 7 марта. Изначально стороны договорились о схеме "160 на 160", но затем Киев согласился обменять только 90 военных.

Обложка ©

ТАСС / Река Александр

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Татьяна Москалькова
  • Украина
  • ВСУ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров