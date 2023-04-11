Байден отменил режим ЧС, введённый в США из-за пандемии коронавируса
В Соединённых Штатах Америки отменён режим чрезвычайной ситуации, который был введён в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписан американским президентом Джо Байденом.
"Президент подписал закон, который отменяет режим чрезвычайной ситуации, связанный с пандемией CoViD-19", — сказано в заявлении Белого дома.
Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса действовал в США с начала 2020 года и многократно продлевался.
Ранее японское посольство в Москве подтвердило, что с 8 мая 2023 года отменяются все ограничительные меры при въезде в страну, действующие в рамках профилактики распространения CoViD-19. В частности, ограничения сняты и для граждан РФ.
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