Байден отменил режим ЧС, введённый в США из-за пандемии коронавируса

В Соединённых Штатах Америки отменён режим чрезвычайной ситуации, который был введён в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписан американским президентом Джо Байденом.

"Президент подписал закон, который отменяет режим чрезвычайной ситуации, связанный с пандемией CoViD-19", — сказано в заявлении Белого дома.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса действовал в США с начала 2020 года и многократно продлевался.