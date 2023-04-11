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10 апреля, 22:38

Байден отменил режим ЧС, введённый в США из-за пандемии коронавируса

В Соединённых Штатах Америки отменён режим чрезвычайной ситуации, который был введён в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписан американским президентом Джо Байденом.

"Президент подписал закон, который отменяет режим чрезвычайной ситуации, связанный с пандемией CoViD-19", — сказано в заявлении Белого дома.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса действовал в США с начала 2020 года и многократно продлевался.

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Ранее японское посольство в Москве подтвердило, что с 8 мая 2023 года отменяются все ограничительные меры при въезде в страну, действующие в рамках профилактики распространения CoViD-19. В частности, ограничения сняты и для граждан РФ.

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Unsplash

Оксана Попова
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