Назван эффективный способ замедлить развитие болезни Паркинсона

Развитие болезни Паркинсона поможет замедлить физическая активность. Об этом во Всемирный день борьбы с данным заболеванием рассказала паркинсонолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Надежда Дудченко.

В беседе с газетой "Известия" врач рассказала, что физические нагрузки значительным образом помогут замедлить прогрессирование заболевания. Примечательно, что приступить к тренировкам не поздно никогда, а достаточно для этого будет двух с половиной часов активности в неделю.

"Исследования показывают, что два с половиной часа упражнений в неделю на фоне правильно подобранной медикаментозной терапии могут значительно улучшить качество жизни пациентов с болезнью Паркинсона и замедлить прогрессирование заболевания", — пояснила медик.

По словам Дудченко, страдающим этим недугом помогут справиться силовые тренировки, аэробная активность, упражнения на баланс и развитие гибкости. К тому же тренировки положительным образом влияют на когнитивные функции, а также помогают в борьбе с депрессией и запорами у пациентов, резюмировала врач.