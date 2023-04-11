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11 апреля, 03:51

Таксисты в России попросили ввести мораторий на медосмотры

"Известия": В России предложили ввести мораторий на медосмотры для таксистов

Для таксистов в России просят ввести мораторий сроком на три года на предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры. С данной инициативой выступила организация "Объединение самозанятых России", куда входит 30 тысяч перевозчиков. Документ, направленный в Минтранс, есть в распоряжении газеты "Известия".

Авторы обращения напомнили, что с 1 сентября этого года в стране вступает в силу закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ", которым предусмотрен ряд требований для перевозчиков. Однако выполнить их невозможно, указано в письме.

В частности, среди таких невыполнимых требований организация называет обязательное проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров, а также контроль технического состояния автомобиля. Их реализация осложняется нехваткой пунктов медосмотра и отсутствием таких структур, работающих в круглосуточном режиме. Просьба перевозчиков распространяется также и на требование о прохождении техосмотров.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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