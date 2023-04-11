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11 апреля, 05:11

Пресс-секретарь Белого дома заступилась за Байдена и вывела журналистов из себя

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер разозлила журналистов словами о Байдене

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вступилась за президента США Джо Байдена и разозлила журналистов во время брифинга. Об этом информирует телеканал Fox News.

Представитель Белого дома отрицательно ответила на вопрос одного из журналистов о том, старается ли администрация "оградить" Байдена от общения с прессой. После чего её спросили, почему в планах нет официальных пресс-конференций американского лидера, на что Жан-Пьер ответила, что Байден "много раз выступал перед всеми вами".

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Находившиеся в зале представители СМИ указали на то, что нынешний президент общается с прессой намного меньше своих предшественников. Кроме того, у них уже давно не было возможности задать вопросы Байдену в официальной обстановке. На это Жан-Пьер заявила, что президент отвечает на большое количество "выкрикиваемых" с мест вопросов. После этих слов сотрудники прессы "разразились негодованием", но пресс-секретарь лишь усмехнулась и повторила сказанное второй раз.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер допустила серьёзную ошибку: в ходе выступления перед журналистами она назвала Барака Обаму действующим президентом США вместо Джо Байдена.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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