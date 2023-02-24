"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 03:33

"Ого! Вот это новости!": Пресс-секретаря Байдена высмеяли из-за новой позорной ошибки

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назвала Обаму нынешним президентом США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер допустила серьёзную ошибку: в ходе выступления перед журналистами она назвала Барака Обаму действующим президентом США вместо Джо Байдена. Видео с её оговоркой тут же появилось в Сети.

Жан-Пьер назвала Обаму президентом США. Видео © Twitter / RNC

"Итак, как вы знаете, меньше часа назад президент Обама сделал заявление..." — говорит Жан-Пьер на видео, опубликованном в Twitter-аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC) Конгресса США.

Журналисты в ответ на оговорку Жан-Пьер засмеялись, ей пришлось извиниться. Жан-Пьер смущённо сказала: "Ого! Вот это новости!" Ошибку она допустила, когда комментировала крушение грузового поезда с химикатами в штате Огайо.

Пресс-секретаря Белого дома высмеяли из-за слов об успехах Байдена

Пресс-секретаря Белого дома высмеяли из-за слов об успехах Байдена

Ранее Лайф писал, что Байден снова запутался и назвал Камалу Харрис президентом США. К слову, Байден уже несколько раз называл Камалу Харрис президентом США. Например, ранее он заявил, что на одном из публичных мероприятий отсутствует его заместитель, потому что заболел "муж первой леди". А так в Штатах называют супругу американского президента.

Обложка ©

Twitter / RNC

Арина Родионова
  • Новости
  • США
  • Барак Обама
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров