"Ого! Вот это новости!": Пресс-секретаря Байдена высмеяли из-за новой позорной ошибки

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер допустила серьёзную ошибку: в ходе выступления перед журналистами она назвала Барака Обаму действующим президентом США вместо Джо Байдена. Видео с её оговоркой тут же появилось в Сети.

Жан-Пьер назвала Обаму президентом США. Видео © Twitter / RNC

"Итак, как вы знаете, меньше часа назад президент Обама сделал заявление..." — говорит Жан-Пьер на видео, опубликованном в Twitter-аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC) Конгресса США.

Журналисты в ответ на оговорку Жан-Пьер засмеялись, ей пришлось извиниться. Жан-Пьер смущённо сказала: "Ого! Вот это новости!" Ошибку она допустила, когда комментировала крушение грузового поезда с химикатами в штате Огайо.