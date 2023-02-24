"Ого! Вот это новости!": Пресс-секретаря Байдена высмеяли из-за новой позорной ошибки
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назвала Обаму нынешним президентом США
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер допустила серьёзную ошибку: в ходе выступления перед журналистами она назвала Барака Обаму действующим президентом США вместо Джо Байдена. Видео с её оговоркой тут же появилось в Сети.
Жан-Пьер назвала Обаму президентом США. Видео © Twitter / RNC
"Итак, как вы знаете, меньше часа назад президент Обама сделал заявление..." — говорит Жан-Пьер на видео, опубликованном в Twitter-аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC) Конгресса США.
Журналисты в ответ на оговорку Жан-Пьер засмеялись, ей пришлось извиниться. Жан-Пьер смущённо сказала: "Ого! Вот это новости!" Ошибку она допустила, когда комментировала крушение грузового поезда с химикатами в штате Огайо.
Ранее Лайф писал, что Байден снова запутался и назвал Камалу Харрис президентом США. К слову, Байден уже несколько раз называл Камалу Харрис президентом США. Например, ранее он заявил, что на одном из публичных мероприятий отсутствует его заместитель, потому что заболел "муж первой леди". А так в Штатах называют супругу американского президента.
Twitter / RNC