ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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11 апреля, 05:21
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Беспилотник со взрывчаткой врезался в забор аэропорта Белгорода

Беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта имени В.Г. Шухова в Белгороде. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, речь идёт о дроне самолётного типа. При падении сдетонировало взрывное устройство. Жертв и пострадавших нет. Повреждены забор и кабель сигнализации. Сейчас специалисты обследуют обломки беспилотника и место взрыва. Выясняется, что именно пытался атаковать БПЛА.

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Аэропорт находится в 35 километрах от границы с Украиной. В феврале прошлого года, после начала СВО, Росавиация приостановила работу воздушной гавани.

Ранее в Курской области сбили украинский беспилотник "Лелека-100". БПЛА без опознавательных знаков заметили вечером 6 апреля над полем в Хомутовском районе, примерно в четырёх километрах от границы с Украиной.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Смышляев

Никита Никонов
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