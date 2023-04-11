Беспилотник со взрывчаткой врезался в забор аэропорта Белгорода

Беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта имени В.Г. Шухова в Белгороде. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, речь идёт о дроне самолётного типа. При падении сдетонировало взрывное устройство. Жертв и пострадавших нет. Повреждены забор и кабель сигнализации. Сейчас специалисты обследуют обломки беспилотника и место взрыва. Выясняется, что именно пытался атаковать БПЛА.

Аэропорт находится в 35 километрах от границы с Украиной. В феврале прошлого года, после начала СВО, Росавиация приостановила работу воздушной гавани.