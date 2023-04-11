Горе-мать стримила, как измывается над сыном-инвалидом, которого "меньше любит"
В Красноярске проверяют видео с издевательствами матери над сыном-инвалидом
Блогерша из Красноярска снимала для соцсетей жестокие стримы: показывала аудитории, как издевается над собственным сыном-инвалидом. Эти видео попали в поле зрения правоохранительных органов, и теперь проверку проводят прокуратура, УМВД и региональное СУ СКР.
Как пишет Kras Mash, у стримерши два сына от разных отцов. Мальчик, которого она меньше любит, сначала жил в детдоме, а затем мать забрала его обратно и теперь издевается публично. Женщина обзывает мальчика, угрожает побить, а ребёнок постоянно плачет и кричит. На одном из видео горе-мать неосторожно сказала сыну: "Сейчас милиционеры тебя заберут, а меня в тюрьму, и выйду я оттуда наркоманкой".
Жительница Красноярска снимала видео с издевательствами над сыном-инвалидом. Видео © Kras Mash
Прокуратура, СК и полиция Красноярска разбираются с жестокими стримами. Решается вопрос об изъятии детей из семьи.
А ранее Лайф рассказывал, как в Сергиевом Посаде женщина сломала ребёнку позвоночник за то, что он толкнул её сына с горки. Совсем не детские разборки попали на видео.