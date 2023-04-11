Пушилин: Силы РФ улучшили позиции на Марьинском и Горловском направлениях

Российские военные существенно улучшили позиции на Марьинском и Горловском направлениях. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Шиноремонтный завод (в Марьинке. — Прим. Лайфа) — это не такое большое предприятие, но опорник противника там был выстроен достаточно серьёзный — он доставил очень много неприятностей нашим подразделениям. Но сейчас он уже находится под нашим контролем. Ценой больших усилий продвигаемся вперёд", — отметил он в эфире телеканала "Соловьёв Live".