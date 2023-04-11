ФСБ задержала жителя Хабаровска по делу о госизмене за переводы денег ВСУ
ФСБ задержала жителя Хабаровска, который переводил деньги Вооружённым силам Украины. Мужчину подозревают в госизмене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый осуществил переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования", — отметили в спецслужбе.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.
А ранее сегодня по подозрению в госизмене задержали ещё одного дальневосточника: житель Сахалина планировал выехать на Украину и вступить там в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против России.
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