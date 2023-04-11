Стало известно, сколько россиян не считают себя патриотами
ВЦИОМ: 91% россиян считают себя патриотами
Большинство (91%) россиян считают себя патриотами, при этом среди жителей Москвы и Петербурга уровень патриотизма достигает 95%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Большая часть россиян, девять из десяти, называют себя патриотами (91%), безусловными патриотами называют себя 52%, каждый второй. На протяжении всего периода наблюдений показатель не опускался ниже 80%, максимум был зафиксирован в 2018 году — 92%", — говорится в тексте исследования.
При этом не считают себя патриотами 5% россиян.
Что такое быть патриотом для россиян:
- работать и действовать для процветания страны, вносить вклад в общее дело (48%);
- защищать страну от любых нападок и обвинений (38%);
- говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была (32%);
- считать себя частью страны (32%);
- стремиться к изменению положения дел в стране, чтобы обеспечить ей достойное будущее (31%);
- считать, что твоя страна лучше, чем другие страны (18%).
А ранее выяснилось, что большинство россиян (62%) за последний год стали больше гордиться Россией. В числе поводов для гордости указывается российский народ — 14%, единство, патриотизм и сплочённость — 8%, сила и непобедимость России — 8%, её история — 8%, статус на мировой арене — 8%.
LIFE / Андрей Тишин