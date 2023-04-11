ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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11 апреля, 08:30

Стало известно, сколько россиян не считают себя патриотами

ВЦИОМ: 91% россиян считают себя патриотами

Большинство (91%) россиян считают себя патриотами, при этом среди жителей Москвы и Петербурга уровень патриотизма достигает 95%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Большая часть россиян, девять из десяти, называют себя патриотами (91%), безусловными патриотами называют себя 52%, каждый второй. На протяжении всего периода наблюдений показатель не опускался ниже 80%, максимум был зафиксирован в 2018 году — 92%", — говорится в тексте исследования.

При этом не считают себя патриотами 5% россиян.

Что такое быть патриотом для россиян:

  • работать и действовать для процветания страны, вносить вклад в общее дело (48%);
  • защищать страну от любых нападок и обвинений (38%);
  • говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была (32%);
  • считать себя частью страны (32%);
  • стремиться к изменению положения дел в стране, чтобы обеспечить ей достойное будущее (31%);
  • считать, что твоя страна лучше, чем другие страны (18%).
Большинство россиян назвали себя счастливыми

Большинство россиян назвали себя счастливыми

А ранее выяснилось, что большинство россиян (62%) за последний год стали больше гордиться Россией. В числе поводов для гордости указывается российский народ — 14%, единство, патриотизм и сплочённость — 8%, сила и непобедимость России — 8%, её история — 8%, статус на мировой арене — 8%.

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LIFE / Андрей Тишин

Александра Вишнякова
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