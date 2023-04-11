Стало известно, сколько россиян не считают себя патриотами

Большинство (91%) россиян считают себя патриотами, при этом среди жителей Москвы и Петербурга уровень патриотизма достигает 95%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Большая часть россиян, девять из десяти, называют себя патриотами (91%), безусловными патриотами называют себя 52%, каждый второй. На протяжении всего периода наблюдений показатель не опускался ниже 80%, максимум был зафиксирован в 2018 году — 92%", — говорится в тексте исследования.

При этом не считают себя патриотами 5% россиян.

Что такое быть патриотом для россиян: работать и действовать для процветания страны, вносить вклад в общее дело (48%);

защищать страну от любых нападок и обвинений (38%);

говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была (32%);

считать себя частью страны (32%);

стремиться к изменению положения дел в стране, чтобы обеспечить ей достойное будущее (31%);

считать, что твоя страна лучше, чем другие страны (18%).