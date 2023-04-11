Сын бывшего крымского министра и борец Денис Шестак погиб в СВО
Сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака погиб в зоне СВО
Денис Шестак. Фото © Федерация спортивной борьбы Республики Крым
Сын экс-министра спорта Крыма Георгия Шестака, мастер спорта по греко-римской борьбе Денис Шестак погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы республики.
"При выполнении воинского долга в зоне СВО погиб тренер по греко-римской борьбе ГБУ ДО РК "СШ № 7", мастер спорта по греко-римской борьбе, серебряный призёр чемпионата Украины, сын первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Крым Георгия Яковлевича Шестака — Денис Георгиевич Шестак", — уточнили в федерации.
Спортсмен проходил службу в зоне спецоперации с октября прошлого года. У Шестака остались супруга и двое детей. Федерация выразила искренние соболезнования родным и близким Дениса Георгиевича. Там отметили, что его воинский подвиг во имя Отчизны никогда не будет забыт.
Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин оценил численность украинских войск для контрнаступления в диапазоне от 200 до 400 тысяч. По его словам, в данный момент ВСУ ждут, когда окончательно просохнет почва, а также, возможно, ожидают получения "прибамбасов", таких как ракеты и бронетехника.