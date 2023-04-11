Сын бывшего крымского министра и борец Денис Шестак погиб в СВО

Сын экс-министра спорта Крыма Георгия Шестака, мастер спорта по греко-римской борьбе Денис Шестак погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы республики, там выразили соболезнования родным и близким погибшего военного.

"При выполнении воинского долга в зоне СВО погиб мастер спорта по греко-римской борьбе, сын первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Крым Георгия Яковлевича Шестака — Денис Георгиевич Шестак", — уточнили в федерации.

Шестак проходил службу в зоне СВО с октября 2022 года. У него остались супруга и двое детей.