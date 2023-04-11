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11 апреля, 08:50

Сын бывшего крымского министра и борец Денис Шестак погиб в СВО

Сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака погиб в зоне СВО

<p>Денис Шестак. Фото © <a href="https://vk.com/wrestcrimea" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Федерация спортивной борьбы Республики Крым</a></p>

Денис Шестак. Фото © Федерация спортивной борьбы Республики Крым

Сын экс-министра спорта Крыма Георгия Шестака, мастер спорта по греко-римской борьбе Денис Шестак погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы республики.

"При выполнении воинского долга в зоне СВО погиб тренер по греко-римской борьбе ГБУ ДО РК "СШ № 7", мастер спорта по греко-римской борьбе, серебряный призёр чемпионата Украины, сын первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Крым Георгия Яковлевича Шестака — Денис Георгиевич Шестак", — уточнили в федерации.

Спортсмен проходил службу в зоне спецоперации с октября прошлого года. У Шестака остались супруга и двое детей. Федерация выразила искренние соболезнования родным и близким Дениса Георгиевича. Там отметили, что его воинский подвиг во имя Отчизны никогда не будет забыт.

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Андрей Бражников
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