Сын бывшего крымского министра и борец Денис Шестак погиб в СВО
Сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака погиб в зоне СВО
Денис Шестак. Фото © Федерация спортивной борьбы Республики Крым
Сын экс-министра спорта Крыма Георгия Шестака, мастер спорта по греко-римской борьбе Денис Шестак погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы республики, там выразили соболезнования родным и близким погибшего военного.
"При выполнении воинского долга в зоне СВО погиб мастер спорта по греко-римской борьбе, сын первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Крым Георгия Яковлевича Шестака — Денис Георгиевич Шестак", — уточнили в федерации.
Шестак проходил службу в зоне СВО с октября 2022 года. У него остались супруга и двое детей.
А ранее сообщалось, что в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО погиб генеральный секретарь Федерации киокушин России Сергей Увицкий. На фронт он отправился добровольцем.