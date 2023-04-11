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11 апреля, 09:49

Лайф публикует видео падения с высоты пьяного бомжа на коляску с ребёнком в Москве

Появилось видео падения бездомного на коляску с ребёнком в Москве

Появились кадры падения в Москве пьяного мужчины с парапета на детскую коляску, в которой находился двухлетний малыш. Как уточняет SHOT, лежавший на парапете бомж был пьяный вусмерть и рухнул вниз прямо на ребёнка, соскользнув с каменного выступа.

Момент падения бездомного на коляску в центре Москвы. Видео © T.me / SHOT

На мужчину составили протокол за распитие спиртного в общественном месте и мелкое хулиганство. Ему грозит до 15 суток ареста. Бездомный при падении не пострадал, а по прибытии в отдел устроил скандал и отказался от медосвидетельствования.

Повреждённая коляска. Фото © T.me / SHOT

Повреждённая коляска. Фото © T.me / SHOT

Пострадавший малыш уже пришёл в сознание, хотя после ЧП врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб брюшной полости.

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Напомним, инцидент произошёл сегодня утром на переходе около Комсомольской площади. Личность пьяного бездомного установили — это 44-летний приезжий из Чувашии.

Обложка ©

T.me / SHOT

Ирина Фальке
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