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11 апреля, 08:26

Бомж упал с трёхметровой высоты на коляску с ребёнком в Москве, за жизнь малыша борются врачи

В Москве ребёнка госпитализировали после того, как на него упал пьяный бездомный

<p>Бездомный, который упал на ребёнка. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/50021" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Бездомный, который упал на ребёнка. Обложка © SHOT

В Москве пьяный бездомный упал на коляску с ребёнком с высоты нескольких метров. Теперь за жизнь малыша борются, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, около 09:00 мама с ребёнком шла по лестнице подземного перехода на Комсомольской площади. Сильно выпивший 44-летний приезжий из Чувашии сидел на парапете. Он попытался встать, чтобы пойти за добавкой, но не удержался на ногах и приземлился ровно на коляску с малышом.

В больнице у ребёнка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб брюшной полости. По словам очевидцев, упавший мужчина — местный алкоголик, который постоянно ошивается в этом районе с приятелями.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Волжском скончался мальчик, выпавший из окна посреди ночи, пока его мать гуляла. Пятилетний ребёнок несколько часов лежал на снегу. В отношении матери возбуждено уголовное дело.

Никита Никонов
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