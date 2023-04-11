Бомж упал с трёхметровой высоты на коляску с ребёнком в Москве, за жизнь малыша борются врачи
В Москве ребёнка госпитализировали после того, как на него упал пьяный бездомный
Бездомный, который упал на ребёнка. Обложка © SHOT
В Москве пьяный бездомный упал на коляску с ребёнком с высоты нескольких метров. Теперь за жизнь малыша борются, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, около 09:00 мама с ребёнком шла по лестнице подземного перехода на Комсомольской площади. Сильно выпивший 44-летний приезжий из Чувашии сидел на парапете. Он попытался встать, чтобы пойти за добавкой, но не удержался на ногах и приземлился ровно на коляску с малышом.
В больнице у ребёнка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб брюшной полости. По словам очевидцев, упавший мужчина — местный алкоголик, который постоянно ошивается в этом районе с приятелями.
Ранее Лайф рассказывал, что в Волжском скончался мальчик, выпавший из окна посреди ночи, пока его мать гуляла. Пятилетний ребёнок несколько часов лежал на снегу. В отношении матери возбуждено уголовное дело.