Песков назвал уткой сообщения о планах Египта поставлять ракеты России
Сообщения ряда СМИ о якобы имевшихся у Египта планах тайно поставлять РФ ракеты не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много. Так и надо относиться к таким сообщениям", — сказал он.
Информация о подобных планах североафриканского государства появилась в газете The Washington Post со ссылкой на американскую разведку. По данным издания, президент страны Абдул-Фаттах Ас-Сиси якобы недавно приказал своим подчинённым тайно изготовить и отправить России до 40 тысяч ракет.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Китай не поставлял оружие России и не оказывал ей военную помощь.
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