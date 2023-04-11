ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

11 апреля, 09:59

Песков назвал уткой сообщения о планах Египта поставлять ракеты России

Сообщения ряда СМИ о якобы имевшихся у Египта планах тайно поставлять РФ ракеты не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много. Так и надо относиться к таким сообщениям", — сказал он.

Информация о подобных планах североафриканского государства появилась в газете The Washington Post со ссылкой на американскую разведку. По данным издания, президент страны Абдул-Фаттах Ас-Сиси якобы недавно приказал своим подчинённым тайно изготовить и отправить России до 40 тысяч ракет.

Шольц рассказал об обращении к Китаю с просьбой из-за России

Шольц рассказал об обращении к Китаю с просьбой из-за России

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Китай не поставлял оружие России и не оказывал ей военную помощь.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Египет
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров