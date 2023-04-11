Песков назвал уткой сообщения о планах Египта поставлять ракеты России

Сообщения ряда СМИ о якобы имевшихся у Египта планах тайно поставлять РФ ракеты не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много. Так и надо относиться к таким сообщениям", — сказал он.

Информация о подобных планах североафриканского государства появилась в газете The Washington Post со ссылкой на американскую разведку. По данным издания, президент страны Абдул-Фаттах Ас-Сиси якобы недавно приказал своим подчинённым тайно изготовить и отправить России до 40 тысяч ракет.