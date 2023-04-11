НАК: В России за год предотвратили 118 терактов с участием молодёжи

За минувший год в России было предотвращено 118 террористических преступлений с участием молодых людей. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете по итогам заседания НАК, которое провёл его председатель, глава ФСБ Александр Бортников.

Он подчеркнул, что украинские спецслужбы и их кураторы "развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку наших граждан" и ведут работу по вовлечению россиян в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность.

"С февраля прошлого года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись молодые люди и подростки, в том числе несовершеннолетние", — сказал председатель НАК.