Запад обвиняет Россию в жёстком контроле, но в Европе и США задерживают больше людей за посты в соцсетях Политолог Александр Роджерс — о том, как на Западе людей в массовом порядке преследуют за инакомыслие и высказывания в социальных сетях. 11 апреля, 23:40 Полиция арестовывает протестующего, Франция. Фото © Getty Images / Sathiri Kelpa / Anadolu Agency

Стендап-комик, эмигрировавший из России в Британию, Константин Кисин (вообще ни разу не пророссийский) дал интервью Джону Андерсону, бывшему заместителю премьер-министра Австралии, переквалифицировавшемуся в блогеры. В беседе он привёл цифры арестов россиян в год за публикации в соцсетях.

Видео © YouTube / John Anderson

Внезапно (для европейцев) оказалось, что в России около 400, а в Британии — 3300. Что подтверждается данными, опубликованными в "Таймс". Это при том, что население России — около 150 миллионов (с учётом новых территорий), а Британии — 67 миллионов человек. То есть на душу населения всё ещё хуже со свободой слова в Британии: число арестов за публикации в соцсетях практически в двадцать раз больше, чем в России.

Одна только полиция Эссекса арестовывает за "злодейские коммуникации" (Malicious Communications) по 160 человек в год (при населении в 1,8 миллиона количество арестов в 40% от общего на всю Россию). В Лондоне в 2015 году было арестовано за подобные "коммуникации" 857 человек.

Кстати, Лондон является абсолютным рекордсменом по количеству камер видеонаблюдения на улицах — 420 тысяч штук, или 20% от всего количества таких камер в мире. При этом гигантское количество камер помогает раскрыть лишь около 3% преступлений.

То есть британский режим не только контролирует публичные коммуникации и репрессирует за политические высказывания, но и выстроил общество тотальной слежки, контролирующее все передвижения и действия граждан (но, как видим, не с целью борьбы с коррупцией, а с целью защиты самого режима от народа).

Анекдот, превратившийся в реальность, произошёл в Израиле, когда был арестован палестинец за то, что автоматический переводчик неправильно перевёл его "Доброе утро!" на арабском как "Атакуйте их!".

Или вот проект Digital Society Project (DSP) отслеживает уровень мониторинга соцсетей в различных странах и вероятность ареста за политические высказывания. И он внезапно показывает, что во Франции одна из самых высоких плотностей мониторинга соцсетей в мире.

Причём одна из часто используемых формулировок при арестах во Франции — это "оскорбление президента". Как, например, в этом случае, когда женщина назвала Макрона "мусором".

Европейские правительства следят за гражданами, а американские спецслужбы следят и прослушивают европейские правительства. Выстроена глобальная система тотальной слежки. Но нам рассказывают про бесконечные "гражданские свободы" вообще и "свободу слова".

Кстати, о свободе слова. Американский блогер и радиоведущий Алекс Джонс в прошлом году был оштрафован на 965 миллионов долларов за "высказывания, оскорбляющие чьи-то там чувства". Почти на миллиард! Только потому, что он посмел предположить, что массовый расстрел в одной из американских школ был постановкой правительства. Давайте расскажите нам про "тоталитарные законы о защите чувств верующих".

Напоминаю, что Борис Кагарлицкий, автор текстов про "рязанский сахар" и теорий, что взрывы многоэтажек в 1999 году были организованы российским правительством, живёт на свободе, продолжает поливать Россию грязью по мелочам и собирать донаты с доверчивых школьников. Несмотря на это, именно Россию на Западе продолжают клеймить "тоталитарным Мордором" и "прикручивать" к этой повестке русскоговорящих блогеров по всему миру.

Но вернёмся к США. Американские спецслужбы следят не только за иностранными правительствами, что характерно, преимущественно за своими "союзниками", но и за собственными гражданами. Вот, например, интересное исследование, в котором три профессора права доказывают, что после исследования 14 тысяч страниц в соцсетях, которые вели спецслужбы, они пришли к выводу, что те слишком много внимания (на 25% больше, чем показывает статистика локальных арестов) уделяют преступлениям, совершённым неграми. То есть полиция и спецслужбы способствуют формированию негативных стереотипов о чернокожем населении. Невзирая на все сказочки про BLM, толерантность и терпимость.

Полицейские в США. Фото © Getty Images / Luke Sharrett

В США, кстати, производят свыше десяти миллионов арестов в год. Для сравнения: в России количество арестов в 2021 году составило менее 88 тысяч. Причём, как следует из публикации в "ЛА Таймс", зачастую силовики размещают объявления о розыске — Wanted — в соцсетях на невиновных по ошибке, что разрушает судьбы людей и приводит к трагическим исходам. И обычно никто за подобные ошибки не несёт ответственности.

Подведём драматический итог: когда из-за ошибки силовиков на себя накладывают руки клятые белые цисгендерные мужчины, которых бросают подруги и увольняют с работы, местные медиа расценивают это как жизненный казус, а когда в России спецслужбы ловят предателя и готового шпиона, то к этому инфоповоду подключаются все карманные, прикормленные микрогрантами лидеры мнений, оппозиционные паблики и так называемые независимые от смысла и реальности СМИ, чтобы отработать долларовую "карму" и обелить соратника.

Однако ни один светлолицый рукопожатный неполживец не должен сметь сомневаться, что "там у них" сплошные свободы и демократии, а "у нас тут" тоталитарная диктатура. А кто посмеет сомневаться в наличии свободы на Западе, будет немедленно арестован.

Авторы Александр Роджерс