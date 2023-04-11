"Бомбой" на BMW украинской блогерши в Москве оказался GPS-трекер от бывшего бойфренда

В Москве попытка мужчины проследить за своей бывшей девушкой — украинской блогершей Алисой Лазаренко — обернулась вызовом сапёров. Как пишет SHOT, служба безопасности спортивного центра в Головинском районе заметила, как неизвестный прицепил что-то под припаркованный рядом BMW (БМВ) с харьковскими номерами.

Сотрудники подумали, что дело в бомбе, и вызвали сапёров. Те установили, что никто дорогой автомобиль взрывать не собирался, а прикреплённый предмет оказался вовсе не бомбой, а GPS-трекером. Самого "шпиона" тоже быстро вычислили, им оказался 49-летний Вячеслав Николаенко, ранее встречавшийся с украинской блогершей и визажистом Алисой Лазаренко. Именно за её БМВ он пытался проследить.

Автомобиль, на который Вячеслав Николаенко повесил трекер. Фото © SHOT

Девушка родилась в Москве, однако уехала в Незалежную, когда вышла замуж за украинского хоккеиста Алексея Лазаренко. После развода в 2022 году она вернулась домой и начала встречаться с Николаем. Три месяца назад они расстались. Сейчас полиция работает с переполошившим округу сталкером.