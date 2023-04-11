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11 апреля, 12:04

Три контрабандиста пытались провезти в Россию гашиш из Европы на 350 млн рублей

Таможенники пресекли попытку провезти в Россию гашиш на 350 млн рублей

<p>Российские таможенники изъяли 800 килограммов гашиша у трёх контрабандистов. Фото © T.me / <a href="https://t.me/customs_rf/2064?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФТС России</a></p>

Российские таможенники изъяли 800 килограммов гашиша у трёх контрабандистов. Фото © T.me / ФТС России

Российские таможенники изъяли 800 килограммов гашиша у трёх контрабандистов, пытавшихся ввезти его в страну из Европы. Об этом сообщает ФТС России.

Российские таможенники изъяли 800 килограммов гашиша у трёх контрабандистов. Фото © T.me / ФТС России

Российские таможенники изъяли 800 килограммов гашиша у трёх контрабандистов. Фото © T.me / ФТС России

Российские таможенники изъяли 800 килограммов гашиша у трёх контрабандистов. Фото © T.me / ФТС России

Российские таможенники изъяли 800 килограммов гашиша у трёх контрабандистов. Фото © T.me / ФТС России

"В ходе оперативных мероприятий северо-западные таможенники задержали трёх участников международной преступной группировки, которые организовали поставки. Это двое граждан РФ, один из которых имеет вид на жительство в Евросоюзе, и гражданин Беларуси", — уточнили в ведомстве.

Наркотические вещества были спрятаны в тайнике фургона. Их стоимость оценивается в 350 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются остальные лица преступной группировки.

Опубликовано жуткое содержимое перехваченной во Внуково посылки с черепом

Опубликовано жуткое содержимое перехваченной во Внуково посылки с черепом

Ранее сообщалось, что украинцы хотели вывезти из России около десяти миллионов гривен, спрятав их в микроавтобусе, но их разоблачили в Псковской области, на границе с Латвией.

Татьяна Миссуми
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