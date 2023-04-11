Три контрабандиста пытались провезти в Россию гашиш из Европы на 350 млн рублей

Российские таможенники изъяли 800 килограммов гашиша у трёх контрабандистов, пытавшихся ввезти его в страну из Европы. Об этом сообщает ФТС России.

Российские таможенники изъяли 800 килограммов гашиша у трёх контрабандистов. Фото © T.me / ФТС России

Российские таможенники изъяли 800 килограммов гашиша у трёх контрабандистов. Фото © T.me / ФТС России

"В ходе оперативных мероприятий северо-западные таможенники задержали трёх участников международной преступной группировки, которые организовали поставки. Это двое граждан РФ, один из которых имеет вид на жительство в Евросоюзе, и гражданин Беларуси", — уточнили в ведомстве.

Наркотические вещества были спрятаны в тайнике фургона. Их стоимость оценивается в 350 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются остальные лица преступной группировки.