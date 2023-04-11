Три контрабандиста пытались провезти в Россию гашиш из Европы на 350 млн рублей
Таможенники пресекли попытку провезти в Россию гашиш на 350 млн рублей
Российские таможенники изъяли 800 килограммов гашиша у трёх контрабандистов. Фото © T.me / ФТС России
Российские таможенники изъяли 800 килограммов гашиша у трёх контрабандистов, пытавшихся ввезти его в страну из Европы. Об этом сообщает ФТС России.
Российские таможенники изъяли 800 килограммов гашиша у трёх контрабандистов. Фото © T.me / ФТС России
Российские таможенники изъяли 800 килограммов гашиша у трёх контрабандистов. Фото © T.me / ФТС России
"В ходе оперативных мероприятий северо-западные таможенники задержали трёх участников международной преступной группировки, которые организовали поставки. Это двое граждан РФ, один из которых имеет вид на жительство в Евросоюзе, и гражданин Беларуси", — уточнили в ведомстве.
Наркотические вещества были спрятаны в тайнике фургона. Их стоимость оценивается в 350 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются остальные лица преступной группировки.
Ранее сообщалось, что украинцы хотели вывезти из России около десяти миллионов гривен, спрятав их в микроавтобусе, но их разоблачили в Псковской области, на границе с Латвией.