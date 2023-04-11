Страшная смерть парня под рухнувшим минаретом мечети в Турции попала на видео
В турецком Газиантепе рухнувший минарет насмерть придавил экскаваторщика
В турецком Газиантепе оператор экскаватора погиб при сносе минарета мечети, повреждённого в результате землетрясения. Трагедия попала на камеры мобильных телефонов, сообщает информационное агентство İhlas News Agency.
Падение минарета на экскаватор в Турции. Видео © İhlas News Agency
Происшествие случилось накануне днём после полудня в сельской части Газиантепа. Башня рухнула прямо на служебную технику, в результате чего погиб 25-летний Мерт Кёсеоглу. По факту инцидента начато расследование.
Ранее в центре Стамбула обрушилось пятиэтажное здание, где проводились ремонтные работы. Момент попал на видео.
İhlas News Agency