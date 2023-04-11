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11 апреля, 12:12

Страшная смерть парня под рухнувшим минаретом мечети в Турции попала на видео

В турецком Газиантепе рухнувший минарет насмерть придавил экскаваторщика

В турецком Газиантепе оператор экскаватора погиб при сносе минарета мечети, повреждённого в результате землетрясения. Трагедия попала на камеры мобильных телефонов, сообщает информационное агентство İhlas News Agency.

Падение минарета на экскаватор в Турции. Видео © İhlas News Agency

Происшествие случилось накануне днём после полудня в сельской части Газиантепа. Башня рухнула прямо на служебную технику, в результате чего погиб 25-летний Мерт Кёсеоглу. По факту инцидента начато расследование.

Ранее в центре Стамбула обрушилось пятиэтажное здание, где проводились ремонтные работы. Момент попал на видео.

Момент падения купола минарета мечети "Ар-Рахим" в Уфе попал на видео

Момент падения купола минарета мечети "Ар-Рахим" в Уфе попал на видео

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İhlas News Agency

Никита Никонов
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