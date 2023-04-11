Названо 10 простых правил, которые помогут за месяц похудеть к лету

Для успешного похудения к лету необходимо минимум трёхразовое питание, белковый и правильный рацион, а также здоровый сон. Об этом NEWS.ru рассказала диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина.

"Количество углеводов уменьшаем в течение дня. На завтрак должно быть максимальное количество углеводов, после завтрака можно съесть фрукты, а сладкое — только после приёма пищи. Фрукты и сладкое едим до 14:00", — посоветовала специалист.

Причём последний приём пищи должен быть за три-четыре часа до сна, а весь день необходимо соблюдать питьевой режим (30 миллилитров на килограмм веса). Также раз в неделю человеку стоит устраивать разгрузку для очистки организма — потреблять не более 500 килокалорий.

Не менее важной частью успешного похудения является сон, предупредила специалист. Так, он должен длиться минимум восемь часов и обязательно протекать при закрытых шторах, чтобы организм был в состоянии покоя, а нервная система расслабилась.

"Соблюдая эти золотые правила, за месяц человек похудеет", — заключила Волынкина.