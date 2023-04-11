Петербуржец в одночасье сбросил 35 кг после операции по уменьшению желудка

В Санкт-Петербурге врачи Госпиталя для ветеранов войн уменьшили желудок мужчине, который весил 200 килограммов и с трудом передвигался. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

"Спустя два месяца после резекции желудка вес пациента снизился на 35 килограммов, нормализовался уровень сахара в крови, ушли отёки нижних конечностей. У него была трофическая язва, она зажила. Более того, теперь ему не нужна трость, без которой раньше он не мог передвигаться", — пояснил заведующий хирургическим отделением больницы Дмитрий Бояринов.

47-летний Алексей Николаев всегда был крупного телосложения, но его вес не превышал 90 килограммов. Десять лет назад он порвал связки на ноге, поэтому пришлось уменьшить физическую активность. Тогда цифры на весах и поползли вверх, дойдя до отметки 200 килограммов. У мужчины появились одышка, отёки, проблемы с ходьбой и комплекс неполноценности.

Похудеть на препаратах и с помощью диет он не смог, а когда возникли риски инсульта, гипертонии, диабета, пришлось идти к врачам. Медики предупреждают, что если индекс массы тела превышает 40, то похудеть самостоятельно очень трудно. На помощь приходит хирургия.

"После таких операций пациенты теряют от 40 до 60% массы тела, но важно сейчас вернуться в спортзал, подобрать комфортное питание, а также принимать витаминно-минеральные комплексы", — сказал Бояринов.

Сейчас Николаева уже выписали из клиники. Ему предстоит пересмотреть свой образ жизни и заняться спортом. Врачи предостерегают, что вес может вернуться, хотя резекция желудка и снижает аппетит, позволяя насыщаться небольшими порциями, но "разъесться" вновь вполне возможно.