Фото 12 красавиц разных народов России покажут на выставке в Петербурге

В Санкт-Петербурге открылась выставка фоторабот с портретами 12 красавиц из разных уголков нашей Родины в национальных костюмах: алтаек, башкирок, буряток, калмычек, корячек, ненок, саамок, тувинок, хакасок, чукчей, эвенок и якуток. Галерея расположена в здании "Русского географического общества" (РГО), уточняет газета "Петербургский дневник".







Съёмки с красавицами проходили на природе и на фоне национальных достопримечательностей, а фотографии девушек сопровождают народные поговорки. С инициативой о создании проекта выступили участники "Зова Земли".

"Уникальность проекта в том, что выбран наиболее привлекательный способ наглядно рассказать о сути многогранности и многонациональности нашей огромной России. <...> на снимках действительно можно лицезреть настоящих красавиц — современных, обаятельных, неотразимых", — сказал директор департамента РГО в Петербурге Константин Мицкус.

Снимки делала этнофотограф Екатерина Кулакова. По её словам, одна из участниц фотосессии призналась, что впервые в жизни надела национальный костюм и это помогло ей обрести саму себя.