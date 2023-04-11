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11 апреля, 15:09

Фото 12 красавиц разных народов России покажут на выставке в Петербурге

В Петербурге открылся фотопроект "Народная краса. Россия — глубокий образ"

<p>Участница проекта Евгения Рольтынтонау. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/zov_zemli" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Зов Земли" </a></p>

Участница проекта Евгения Рольтынтонау. Обложка © VK / "Зов Земли"

В Санкт-Петербурге открылась выставка фоторабот с портретами 12 красавиц из разных уголков нашей Родины в национальных костюмах: алтаек, башкирок, буряток, калмычек, корячек, ненок, саамок, тувинок, хакасок, чукчей, эвенок и якуток. Галерея расположена в здании "Русского географического общества" (РГО), уточняет газета "Петербургский дневник".

  • Фото © VK / "Зов Земли"
    Фото © VK / "Зов Земли"
  • Фото © VK / "Зов Земли"
    Фото © VK / "Зов Земли"
  • Фото © VK / "Зов Земли"
    Фото © VK / "Зов Земли"

Фото © VK / "Зов Земли"

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Съёмки с красавицами проходили на природе и на фоне национальных достопримечательностей, а фотографии девушек сопровождают народные поговорки. С инициативой о создании проекта выступили участники "Зова Земли".

"Уникальность проекта в том, что выбран наиболее привлекательный способ наглядно рассказать о сути многогранности и многонациональности нашей огромной России. <...> на снимках действительно можно лицезреть настоящих красавиц — современных, обаятельных, неотразимых", — сказал директор департамента РГО в Петербурге Константин Мицкус.

Снимки делала этнофотограф Екатерина Кулакова. По её словам, одна из участниц фотосессии призналась, что впервые в жизни надела национальный костюм и это помогло ей обрести саму себя.

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Ирина Фальке
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