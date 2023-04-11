В Москве арестовали бомжа, который едва не раздавил насмерть ребёнка в коляске

Бездомного, который упал на ребёнка на Комсомольской площади в Москве, арестовали на 10 суток. Как сообщает SHOT, на мужчину составили протокол за пьянку в общественном месте и мелкое хулиганство.

Тем временем к делу подключился Следственный комитет. Отец пострадавшего мальчика в беседе с SHOT признался, что они с женой вообще не поняли, что произошло.

Мужчина рассказал, как на его сына в детской коляске упал бездомный. Видео © SHOT

"В один момент, там доля секунды, упал человек сверху на ребёнка в коляске. Метра четыре там точно было", — рассказал мужчина.

По его словам, от коляски ничего не осталось. У ребёнка сотрясение и черепно-мозговая травма, но его жизни ничего не угрожает. Врачи говорят, что малыш родился в рубашке.