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11 апреля, 14:24

В Москве арестовали бомжа, который едва не раздавил насмерть ребёнка в коляске

Упавшего на коляску с ребёнком в Москве бездомного арестовали на 10 суток

<p>Бездомный, который упал на ребёнка. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/50038?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Бездомный, который упал на ребёнка. Обложка © SHOT

Бездомного, который упал на ребёнка на Комсомольской площади в Москве, арестовали на 10 суток. Как сообщает SHOT, на мужчину составили протокол за пьянку в общественном месте и мелкое хулиганство.

Тем временем к делу подключился Следственный комитет. Отец пострадавшего мальчика в беседе с SHOT признался, что они с женой вообще не поняли, что произошло.

Мужчина рассказал, как на его сына в детской коляске упал бездомный. Видео © SHOT

"В один момент, там доля секунды, упал человек сверху на ребёнка в коляске. Метра четыре там точно было", — рассказал мужчина.

По его словам, от коляски ничего не осталось. У ребёнка сотрясение и черепно-мозговая травма, но его жизни ничего не угрожает. Врачи говорят, что малыш родился в рубашке.

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Напомним, инцидент произошёл сегодня утром на переходе около Комсомольской площади. Бездомный оказался 44-летним приезжим из Чувашии. По словам очевидцев, мужчина, постоянно ошивается в этом районе с приятелями.

Никита Никонов
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