У коллекционера из Москвы украли старинный палаш Николая II за 8,5 млн рублей

Коллекционер из Москвы Андрей Щекотов уже несколько лет не может дождаться крупной суммы за редчайшее холодное оружие — царский палаш. Как пишет SHOT, потерпевший лично отдал раритет некоей Людмиле Шариной.

Щекотов познакомился с ней в Европе в 2014 году. Женщина интересовалась антиквариатом, и впоследствии москвич помогал находить для её покупателей предметы старины и нарабатывать клиентскую базу. Через какое-то время один из них заинтересовался старинным оружием — палашом в ножнах, изготовленным специально для Николая II. Он был оценён в восемь с половиной миллионов рублей и принадлежал другу Щекотова. Уже через несколько дней ценный предмет оказался в руках у мошенницы, а вот оплата за него не поступила.

Шарина утверждала, что клиент обманул её с оплатой, а позже вместе со своей подругой пыталась убедить в том, что правоохранители уже заняты делом. Однако шли дни, недели, месяцы и даже годы, а мошенница всё продолжала "кормить завтраками" доверчивого коллекционера. Теперь Щекотов просит одного — вернуть царское оружие.