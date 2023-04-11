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11 апреля, 14:50

Путин прогнозирует поступление в бюджет дополнительных нефтегазовых доходов

Президент России Владимир Путин ожидает поступления дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет уже этим летом. Об этом он заявил в среду на совещании по экономике.

"Ожидается, что к концу второго квартала на фоне роста нефтяных цен ситуация изменится, в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы", — спрогнозировал глава государства.

Эксперты улучшили прогнозы по российской экономике

Эксперты улучшили прогнозы по российской экономике

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российский бюджет на конец марта получил 2,5 триллиона рублей в виде дополнительных доходов. При этом он обратил внимание на небольшое снижение нефтегазовых доходов. По его словам, это произошло из-за того, что параметры цен на энергоресурсы отличаются от того, что было заложено в бюджете.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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