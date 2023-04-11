Путин прогнозирует поступление в бюджет дополнительных нефтегазовых доходов

Президент России Владимир Путин ожидает поступления дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет уже этим летом. Об этом он заявил в среду на совещании по экономике.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российский бюджет на конец марта получил 2,5 триллиона рублей в виде дополнительных доходов. При этом он обратил внимание на небольшое снижение нефтегазовых доходов. По его словам, это произошло из-за того, что параметры цен на энергоресурсы отличаются от того, что было заложено в бюджете.