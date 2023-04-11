Адвокат Добровинский сообщил, что иск к Киркорову на 4,5 млн рублей отозван

Фирма, занимающаяся организацией концертов, передумала взыскивать с певца Филиппа Киркорова 4,5 миллиона рублей за отмену выступлений в Воронеже. Об этом Лайфу рассказал адвокат Александр Добровинский.

"Сторона, являющаяся истцом в деле о 4 500 000 рублей, отозвала иск. Это одна из самых удивительных историй в моей практике. Я ещё не знакомился с иском, не знакомился с делом, а суд уже закончился", — пояснил он.

Юрист назвал решение истца правильным, ведь, по его мнению, шансов выиграть дело не было. Перенос концертов произошёл в 2018 году, а значит, истёк трёхлетний срок исковой давности. Кроме того, Добровинский призвал СМИ перестать связывать историю с "танцами Киркорова на кресте" во время шоу в Кремле. Последнее случилось в 2022 году, а значит, концерт в Воронеже никак не мог быть отменён из-за недовольства православных активистов.