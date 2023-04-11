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11 апреля, 16:19

Россиян напугали штрафом в 10 тысяч рублей за мытьё машины на даче

Автоэксперт Попов раскритиковал планы ГИБДД штрафовать за мытьё машины на даче

<p>С 2023 года дачникам нельзя мыть или ремонтировать автомобили на своих участках. Фото © Shutterstock</p>

С 2023 года дачникам нельзя мыть или ремонтировать автомобили на своих участках. Фото © Shutterstock

Автоэксперт Дмитрий Попов раскритиковал штрафы ГИБДД за мытьё автомобиля на дачном участке и назвал их проявлением популизма. Своей точкой зрения он поделился с телеканалом "360".

Попов назвал экологический ущерб от помывки автомобиля в огороде, которым инспекторы и обосновывают введение штрафов, микроскопическим. Во-первых, садоводы часто сами распрыскивают химикаты против вредителей и сорняков, а во-вторых, стремятся мыть машины аккуратно, чтобы моющее средство не сливалось на грядки с урожаем. Да и отследить возможных нарушителей, со слов собеседника телеканала, не получится.

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"Идея мне кажется крайне популистской. Сейчас в большинстве случаев на дачах глухие заборы. Кто и как будет подглядывать за мной? С дрона?" — задался вопросом эксперт.

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Ранее ГИБДД напомнила о новых штрафах, в том числе и о том, что с 2023 года дачники не могут мыть или ремонтировать автомобили на своих участках. Штраф "за загрязнение почвы" составляет 10 тысяч рублей, но в случае, если владелец машины будет заливать масло или другую жидкость на землю, размер будет удвоен. Помимо запрета на мытьё машины на даче, новые правила запрещают делать это вблизи рек и озёр — это тоже карается штрафом.

Марина Калегина
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