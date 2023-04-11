Россиян напугали штрафом в 10 тысяч рублей за мытьё машины на даче

Автоэксперт Дмитрий Попов раскритиковал штрафы ГИБДД за мытьё автомобиля на дачном участке и назвал их проявлением популизма. Своей точкой зрения он поделился с телеканалом "360".

Попов назвал экологический ущерб от помывки автомобиля в огороде, которым инспекторы и обосновывают введение штрафов, микроскопическим. Во-первых, садоводы часто сами распрыскивают химикаты против вредителей и сорняков, а во-вторых, стремятся мыть машины аккуратно, чтобы моющее средство не сливалось на грядки с урожаем. Да и отследить возможных нарушителей, со слов собеседника телеканала, не получится.

"Идея мне кажется крайне популистской. Сейчас в большинстве случаев на дачах глухие заборы. Кто и как будет подглядывать за мной? С дрона?" — задался вопросом эксперт.