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11 апреля, 16:29

Российские учёные научили нейросеть понимать их команды даже без слов

В Петербурге создали приложение и нейросеть для распознавания речи по губам

Учёные из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН обучили нейросеть навыку чтения по губам. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", новая разработка поможет использовать голосовые команды в смартфонах в более сложных условиях и даже при высоком уровне шума.

Чтобы точнее распознать речь человека, умная программа анализирует данные из двух источников и совмещает их. А обучили нейросетевую модель с помощью видео со звуком. Теперь она может воспринимать несколько сотен самых распространённых голосовых команд пользователей.

"Эксперименты показали, что такая гибридная система значительно эффективнее распознаёт команды человека в сложных и шумных условиях", — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории речевых и многомодальных интерфейсов СПб ФИЦ РАН Денис Иванько.

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Ранее учёный призвал срочно отключить все серверы с искусственным интеллектом. Известный исследователь машинного разума пришёл к выводу, что разработчики нейросетей очень слабо представляют себе, что они создают. Кроме того, Лайф писал, что искусственный интеллект научился взламывать большинство паролей меньше чем за сутки.

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Марина Калегина
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