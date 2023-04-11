Российские учёные научили нейросеть понимать их команды даже без слов

Учёные из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН обучили нейросеть навыку чтения по губам. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", новая разработка поможет использовать голосовые команды в смартфонах в более сложных условиях и даже при высоком уровне шума.

Чтобы точнее распознать речь человека, умная программа анализирует данные из двух источников и совмещает их. А обучили нейросетевую модель с помощью видео со звуком. Теперь она может воспринимать несколько сотен самых распространённых голосовых команд пользователей.