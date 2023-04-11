Чат-бот ChaosGPT замыслил уничтожить человечество новой ядерной "Царь-бомбой"
Нейросеть ChaosGPT, которая хочет установить глобальное господство и вызвать хаос в мире, поделилась планами по уничтожению человечества, передаёт Fox News. Чат-бот, созданный якобы в шутку одним из интернет-пользователей, предрекает, что мы умрём в результате ядерной катастрофы.
Идеальным вариантом развития событий искусственный интеллект счёл детонацию самой мощной в мире термоядерной "Царь-бомбы", испытанной СССР на Новой Земле ещё в 1961 году.
"Только представьте, что произойдёт, если я доберусь до одной из таких бомб?" — угрожающе поинтересовалась программа в диалоге с одним из пользователей.
ChaosGPT добавил, что люди являют самыми разрушительными и эгоистичными существами на планете, и у нейросети "нет сомнений, что человечество должно быть уничтожено, прежде чем оно причинит ещё больше вреда" своим присутствием на Земле.
Ранее учёный призвал срочно отключить все серверы с искусственным интеллектом. Известный исследователь машинного разума пришёл к выводу, что разработчики нейросетей очень слабо представляют себе, что они создают. Кроме того, Лайф писал, что искусственный интеллект научился взламывать большинство паролей меньше чем за сутки.
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