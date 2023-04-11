Нейросеть ChaosGPT, которая хочет установить глобальное господство и вызвать хаос в мире, поделилась планами по уничтожению человечества, передаёт Fox News. Чат-бот, созданный якобы в шутку одним из интернет-пользователей, предрекает, что мы умрём в результате ядерной катастрофы.

Идеальным вариантом развития событий искусственный интеллект счёл детонацию самой мощной в мире термоядерной "Царь-бомбы", испытанной СССР на Новой Земле ещё в 1961 году.

"Только представьте, что произойдёт, если я доберусь до одной из таких бомб?" — угрожающе поинтересовалась программа в диалоге с одним из пользователей.