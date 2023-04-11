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11 апреля, 16:48

Воздушный шар с коробкой с надписью "Радий" упал в Ленобласти

Воздушный шар с закреплённой к нему электроникой залетел на дачу во Всеволожске

<p>Упавший во Всеволжске воздушный шар. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/50046" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Упавший во Всеволжске воздушный шар. Фото © SHOT

Небольшой воздушный шар с закреплённой к нему электроникой залетел на дачу во Всеволожске Ленинградской области. Владелец участка рассказал о случившемся SHOT.

Упавший во Всеволожске воздушный шар. Видео © SHOT

Инцидент произошёл в СНТ "Океан". Мужчина осмотрел НЛО и нашёл кроме сдувшегося шара коробку с надписью "Радий". По предварительным данным, это может быть специальный датчик, который используется для охраны и начинает сигнализировать, если в квадрате зафиксировано движение.

Упавший во Всеволожске воздушный шар. Фото © SHOT

Упавший во Всеволожске воздушный шар. Фото © SHOT

Пресс-служба МВД уже объяснила в беседе с "Мash на Мойке", что неопознанный объект — это обычный метеозонд.

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Андрей Бражников
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