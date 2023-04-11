Воздушный шар с коробкой с надписью "Радий" упал в Ленобласти

Небольшой воздушный шар с закреплённой к нему электроникой залетел на дачу во Всеволожске Ленинградской области. Владелец участка рассказал о случившемся SHOT.

Упавший во Всеволожске воздушный шар. Видео © SHOT

Инцидент произошёл в СНТ "Океан". Мужчина осмотрел НЛО и нашёл кроме сдувшегося шара коробку с надписью "Радий". По предварительным данным, это может быть специальный датчик, который используется для охраны и начинает сигнализировать, если в квадрате зафиксировано движение.

Упавший во Всеволожске воздушный шар. Фото © SHOT

Пресс-служба МВД уже объяснила в беседе с "Мash на Мойке", что неопознанный объект — это обычный метеозонд.